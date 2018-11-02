2018-11-02T13:53:32+03:00
Происшествия

В Красноармейском районе женщину обвинили в подстрекательстве на убийство

Она заказала смерть своего мужа
Татьяна СМИРНОВА
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В Красноармейском районе женщину обвинили в подстрекательстве на убийствоВ Красноармейском районе женщину обвинили в подстрекательстве на убийство
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В Красноармейском районе в отношении 59-летней женщины возбуждено уголовное дело по факту подстрекательства к убийству по найму.

- Злоумышленница обратилась с просьбой к своему знакомому: она просила его найти человека, который бы убил ее 52-летнего супруга. По ее словам, у них были плохие взаимоотношения, и они устали от брака,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили сотрудники СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина, к которому злоумышленница обратилась с просьбой, видя серьезность ее намерений, согласился на предложение, но сообщил обо всем в правоохранительные органы.

В дальнейшем с женщиной встретился предполагаемый исполнитель преступления, в роли которого выступил оперативный сотрудник полиции. В его присутствии злоумышленница подтвердила, что хочет смерти мужа, и дала мужчине аванс в размере 10 тысяч рублей. Позже сотрудники полиции инсценировали убийство и предоставили женщине фотографии в качестве доказательств. За исполнение просьбы злоумышленница в соответствии с договоренностью передала исполнителю подписанный договор купли-продажи своего автомобиля ВАЗ-21120, после чего ее дальнейшие действия были пресечены.

Сейчас женщина заключена под стражу. Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия.

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