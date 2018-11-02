СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-02T12:44:39+03:00

В Краснодаре на улице Буденного запретят парковаться

Об этом сообщает пресс-служба администрации города

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В Краснодаре на улице Буденного запретят парковку машин. На ней установят специальные знаки.

- Это изменение поможет обезопасить дорожное движение на участке от улицы Янковского до Седина и исключить стоянки машин, создающих помехи,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Напомним, что также в Краснодаре парковку автомобилей запретят на промежутке от Тургенева до Гаражной и Сормовской.