Шесть человек выписали из больниц в зоне подтопления в Краснодарском крае

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-02T13:52:39+03:00

Шесть человек выписались из больниц в зоне подтопления в Краснодарском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прошедшие в октябре в Краснодарском крае ливни, затопили около 30 населенных пунктов. В этих районах сильно повредились автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

С 30 октября врачебно-сестринские бригады начали обходить дома, оказавшиеся в зоне наводнения. Медики провели подворовые обходы всех пострадавших граждан в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. Сейчас они осуществляют повторные мероприятия по осмотру граждан, которым необходима медицинская помощь.

- Из 32 госпитализированных ранее в больницах Краснодарского края остается 26 человек, из них 3 детей. Двух взрослых и четверых детей уже выписали, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В зоне подтопления медики провакцинировали более четырех тысяч человек, еще столько же профагировали, то есть им провели профилактику против возникновения бактериальных инфекций.