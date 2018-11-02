Пилотажная группа «Стрижи» провела репетицию перед выступлением в Краснодаре

СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-02T12:58:47+03:00

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В Краснодаре идет подготовка к масштабному празднику в честь 80-летия Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Анатолия Серова.

3 ноября на аэродроме учебного заведения выступят парашютисты и проведет показательное выступление пилотажная группа «Стрижи». Знаменитые асы уже прибыли в Краснодар и провели первые тренировки 1 ноября. Детали в нашем фоторепортаже.

- Ворота в училище откроем в 10:00 3 ноября. С этого времени все желающие смогут пройти на аэродром, где развернут мобильный пpизывной пункт, на котором можно будет подать заявление на службу, пройдет концерт с участием ведущих кубанских артистов и состоится авиашоу, - рассказали в вузе.

Кроме того, жители и гости Краснодара смогут посетить выставку техники, узнать об истории войск Южного федерального округа. Закончатся все торжества в 15:30. Авиационное училище находится по адресу: Краснодар, ул. Дзержинского,135.