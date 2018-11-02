Под Новороссийском сгорела птицефабрика

СЕГОДНЯ 13:10 2018-11-02T13:47:24+03:00

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2 ноября около 5 часов утра в странице Натухаевской загорелась птицефабрика.

Выяснилось, что местом возникновения пожара стал ангар, в котором занимались выращиванием, переработкой и реализацией мяса птицы.

- По предварительным подсчётам, погибло 3000 перепелок и 500 кур-наседок, уничтожено все оборудование, техника, а также трактор и автомобиль, принадлежащие крестьянско-фермерскому хозяйству, об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили на месте происшествия.

В настоящее время выясняются обстоятельства возникновения пожара. Предварительная причина – поджог.