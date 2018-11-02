В Темрюкском районе полицейские нашли пропавших детей спящими в хозпостройке

СЕГОДНЯ 13:13 2018-11-02T13:14:20+03:00

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Местная жительница 1 ноября около 22:00 заявила в дежурную часть полиции по Темрюкскому району о том, что двое ее детей - шести и восьми лет пропали. Они ушли из дома и не вернулись.

Весь личный состав после полученной информации был поднят по сигналу «Общий сбор». Из числа наиболее опытных сотрудников сформировали 12 поисковых групп.

Полицейские провели тщательный подворовый обход. Они также обследовали строящиеся и заброшенные здания, прилегающие к ним территории. Просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в районе проживания несовершеннолетних.

Так, в районе 2 часов ночи поисковая группа обнаружила спящих детей в одной из хозяйственных построек на соседней улице от их дома.

- Несовершеннолетние были переданы матери. В их отношении противоправные действия не совершались. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю.