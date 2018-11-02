2018-11-02T13:51:16+03:00
Происшествия

В Тбилисском районе во время пожара погибло два человека

Причины возгорания пока неизвестны
Татьяна СМИРНОВА
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В Тбилисском районе во время пожара погибло два человекаВ Тбилисском районе во время пожара погибло два человека
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ЧП произошло на хуторе Зубов, что в Тбилисском районе, около 9 часов вечера. Там загорелся дом на улице Зеленчукской

- В 20:36 в МЧС поступилось сообщение о возгорании в Тбилисском районе. В 20:57 спасатели ликвидировали пожар. После того, операция завершилась, обнаружили двух погибших. Один из них оказался хозяином сгоревшего дома,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

В настоящее время выясняются причины возгорания.

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