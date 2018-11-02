2018-11-02T14:01:41+03:00
Спорт

Экстремалы устроили тренировку над рекой в центре Сочи и перепугали отдыхающих

Видео “Комсомольской правде” прислал очевидец
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В самом центре Сочи у Ривьерского моста экстремалы смастерили переправу через реку. Молодые люди натянули стропу и пытались по ней перебраться на противоположный берег.

Такой перфоманс вызвал недоумение у прохожих. Одни останавливались, чтобы сфотографировать экстремалов, другие с тревогой пытались узнать, есть ли страховка у спортсменов. Тренировку на видео снял очевидец и прислал в редакцию “КП”.

- Этот вид спорта называется слэклайн, в горах - маутинлайн. Между двумя точками натягивается стропа и по ней нужно перебраться к пункту назначения, - рассказал опытный спортсмен Максим Голиздра. - Можно сказать, что это похоже на канатоходство, но держать баланс на стропе гораздо сложнее. При этом занятия абсолютно безопасны, все наши ребята выходят на стропу со страховкой.

В Сочи экстремалы прошлись по канату над рекой.

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