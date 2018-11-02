Проект развития краснодарской агломерации назван лучшим в ЮФО

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-02T14:15:57+03:00

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Команды из регионов, входящих в ЮФО, в течение полугода проходили обучение по программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд — 2018». Ее составили по инициативе Агентства стратегических инициатив и РАНХиГС при президенте страны.

В краснодарскую команду вошли 13 человек - руководители органов исполнительной власти и муниципальных образований края. Возглавил ее вице-губернатор Игорь Галась. Защита региональных проектов, которые должны способствовать укреплению экономики субъектов, стала итогом полугодовой работы.

- Краснодарская агломерация уникальна тем, что включает в себя муниципалитеты сразу двух субъектов страны – Кубани и Адыгеи. Она имеет такой потенциал, что способна стать локомотивом роста экономики всего края. Мы проанализировали наиболее острые проблемы, препятствующие ускоренному развитию Краснодарской агломерации, и предложили три направления их решения, - рассказал Игорь Галась.

- Региональная команда Кубани получила диплом и приз «Лучший проект», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для ускоренного развития краснодарской агломерации необходимо комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Планируется создать промышленные парки на площади более 1 тыс. га. Не оставят без внимания и аэропорт Пашковский. А к 2023 году недалеко от Краснодара планируют создать новый медицинский кластер.

- На первоочередные мероприятия потребуется около 270 млрд рублей, из которых только 31% – бюджетное финансирование, остальное – средства частных инвесторов, - отметил Игорь Галась.