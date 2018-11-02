2018-11-02T14:29:19+03:00
Общество

В Сочи на мастер-классы приедут спасатели из Армении

Группа специалистов пройдет курсы по повышению квалификации
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи на мастер-классы приедут спасатели из Армении. Они пройдут курсы по повышению квалификации по специальности «Промышленный альпинизм».В Сочи на мастер-классы приедут спасатели из Армении. Они пройдут курсы по повышению квалификации по специальности «Промышленный альпинизм».
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На период с 21 октября по 4 ноября в поселок Красная Поляна прибудут специалисты МЧС из Армении. В базе Центра подготовки спасателей они пройдут курсы по повышению квалификации по специальности «Промышленный альпинизм».

- На занятиях гостям расскажут о характеристике снаряжения, правилах работы с веревкой, организацией рабочей зоны и страховки, также об оказании первой медицинской помощи,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Также приезжие спасатели на базе центра смогут пройти практику по изученному материалу. Их научат снимать пострадавшего с зависанием на веревке, спускаться и подниматься по вертикальной стене и работать с носилками.

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