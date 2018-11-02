В Отрадненском районе полицейские задержали закладчика наркотиков

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-02T14:30:05+03:00

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41-летнего мужчину приезжего из Армавира задержали на одной из улиц станицы Отрадной. Правоохранители проверяли поступившую им оперативную информацию. В телефоне задержанного сотрудники полиции обнаружили адреса 25 тайников и фотографий свертков.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по этим адресам были обнаружены и изъяты пакетики с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это героин, массой более 19 граммов.

Правоохранители установили, что мужчина нашел в интернете подработку наркокурьером, забрал в Армавире партию героина и собирался сбыть ее в станице Отрадной.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по краю.