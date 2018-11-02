2018-11-02T14:30:05+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе полицейские задержали закладчика наркотиков

Он хотел сбыть 25 пакетиков героина
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Отрадненском районе полицейские задержали закладчика наркотиковВ Отрадненском районе полицейские задержали закладчика наркотиковФото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

41-летнего мужчину приезжего из Армавира задержали на одной из улиц станицы Отрадной. Правоохранители проверяли поступившую им оперативную информацию. В телефоне задержанного сотрудники полиции обнаружили адреса 25 тайников и фотографий свертков.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по этим адресам были обнаружены и изъяты пакетики с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это героин, массой более 19 граммов.

Правоохранители установили, что мужчина нашел в интернете подработку наркокурьером, забрал в Армавире партию героина и собирался сбыть ее в станице Отрадной.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День народного единства в Краснодаре выступят Олег Майами и Наталия Гулькина
Почти 250 домов оказались непригодными для жилья после наводнения в Краснодарском крае
В Краснодаре отменили концерт Ольги Бузовой, потому что продали мало билетов
В Краснодарском крае против сочинского мирового судьи возбудили дело за взяточничество
В Сочи на мастер-классы приедут спасатели из Армении
Проект развития краснодарской агломерации назван лучшим в ЮФО
Экстремалы устроили тренировку над рекой в центре Сочи и перепугали отдыхающих
В Тбилисском районе во время пожара погибло два человека
В Темрюкском районе полицейские нашли пропавших детей спящими в хозпостройке
Под Новороссийском сгорела птицефабрика
Пилотажная группа «Стрижи» провела репетицию перед выступлением в Краснодаре
Шесть человек выписали из больниц в зоне подтопления в Краснодарском крае
В Краснодаре на улице Буденного запретят парковаться
В Красноармейском районе женщину обвинили в подстрекательстве на убийство
Пострадавшими от паводка в Сочи признаны более тысячи человек