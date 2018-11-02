В Краснодарском крае против сочинского мирового судьи возбудили дело за взяточничество

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-02T15:00:11+03:00

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В отношении бывшего мирового судьи Лазаревского района Сочи возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

По версии правоохранителей, в прошлом году к подозреваемому обратился знакомый адвокат с просьбой помочь в обжаловании одного из решений суда. Мужчины договорились между собой. За 3 миллиона рублей бывший мировой судья был готов обсудить с должностными лицами органов системы правосудия, чтобы те отменили решение. Один из трех миллионов мужчины хотели поделить между собой.

Вскоре адвокат увеличил сумму еще до 3,5 миллионов. После получения денег он передал судье 2,7 миллионов рублей. На этом дальнейшие действия коррупционеров были пресечены сотрудниками ФСБ.

- В марте возбудили уголовные дела в отношении судьи в отставке и адвоката. Проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.