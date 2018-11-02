2018-11-02T15:00:11+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае против сочинского мирового судьи возбудили дело за взяточничество

Устанавливаются подробные обстоятельства совершенного преступления
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Архив "КП"Архив "КП"
Изменить размер текста:

В отношении бывшего мирового судьи Лазаревского района Сочи возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

По версии правоохранителей, в прошлом году к подозреваемому обратился знакомый адвокат с просьбой помочь в обжаловании одного из решений суда. Мужчины договорились между собой. За 3 миллиона рублей бывший мировой судья был готов обсудить с должностными лицами органов системы правосудия, чтобы те отменили решение. Один из трех миллионов мужчины хотели поделить между собой.

Вскоре адвокат увеличил сумму еще до 3,5 миллионов. После получения денег он передал судье 2,7 миллионов рублей. На этом дальнейшие действия коррупционеров были пресечены сотрудниками ФСБ.

- В марте возбудили уголовные дела в отношении судьи в отставке и адвоката. Проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День народного единства в Краснодаре выступят Олег Майами и Наталия Гулькина
Почти 250 домов оказались непригодными для жилья после наводнения в Краснодарском крае
В Краснодаре отменили концерт Ольги Бузовой, потому что продали мало билетов
В Отрадненском районе полицейские задержали закладчика наркотиков
В Сочи на мастер-классы приедут спасатели из Армении
Проект развития краснодарской агломерации назван лучшим в ЮФО
Экстремалы устроили тренировку над рекой в центре Сочи и перепугали отдыхающих
В Тбилисском районе во время пожара погибло два человека
В Темрюкском районе полицейские нашли пропавших детей спящими в хозпостройке
Под Новороссийском сгорела птицефабрика
Пилотажная группа «Стрижи» провела репетицию перед выступлением в Краснодаре
Шесть человек выписали из больниц в зоне подтопления в Краснодарском крае
В Краснодаре на улице Буденного запретят парковаться
В Красноармейском районе женщину обвинили в подстрекательстве на убийство
Пострадавшими от паводка в Сочи признаны более тысячи человек