2018-11-02T15:02:52+03:00
Звезды

В Краснодаре отменили концерт Ольги Бузовой, потому что продали мало билетов

Всем поклонникам певицы вернут деньги
Алиса БАУМ
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Бузова неоднократно собирала полные залы в КраснодареБузова неоднократно собирала полные залы в КраснодареФото: Евгения ХИЛЬКО
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Истинные поклонники с нетерпением ждали концерта Ольги Бузовой в Краснодаре. Одна из самых известных представительниц шоу-бизнеса не в первый раз собиралась в столицу Кубани.

Ее выступления проходили на разных площадках, включая Театр Драмы, но на этот раз организаторы замахнулись на пятитысячный Дворец спорта “Олимп” и прогадали.

Спрос на билеты на концерт 3 ноября, которые стоили от 1,5 до 5 тысяч рублей, оказался неожиданно низким, а в городе было не так много афиш. Так или иначе выступление поп-дивы в Краснодаре не состоится.

- Билетов мало продали, вот и отменили концерт. Можете забрать деньги, если покупали билеты, - рассказали в кассах.

Со всех сайтов афиш и даже у организаторов удалена информация о планирующемся концерте в Краснодаре. 2 ноября Бузова выступает в Ростове-на-Дону в КСК “Экспресс”, а после вернется в столицу, где продолжит подготовку к большому шоу “Принимай меня”, которое состоится 18 ноября в столичном “Крокус Сити Холле”.

Краснодарцам, купившим билеты, все деньги вернут в местах продаж.

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