Почти 250 домов оказались непригодными для жилья после наводнения в Краснодарском крае
Жителям Краснодарского края, которые полностью лишились жилья в результате наводнения 24-25 октября, выдадут жилищные сертификаты. Этот вопрос решается на уровне правительства России.
- По предварительным оценкам, уже 246 домов признаны непригодными для проживания. Нужно будет решать вопрос, как людям помогать, обычно это делается через жилищные сертификаты, - рассказал журналистам глава минстроя Владимир Якушев.
В правительстве подготовят постановление, которое позволит обеспечить жильем пострадавших.
Тем временем в пунктах временного размещения находятся 160 человек, 1632 человека получат компенсацию по полной потере имущества - 100 тысяч рублей на каждого.
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