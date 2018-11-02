2018-11-02T15:34:39+03:00
Происшествия

Почти 250 домов оказались непригодными для жилья после наводнения в Краснодарском крае

Об этом сообщил глава минстроя Владимир Якушев
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Жителям Краснодарского края, которые полностью лишились жилья в результате наводнения 24-25 октября, выдадут жилищные сертификаты. Этот вопрос решается на уровне правительства России.

- По предварительным оценкам, уже 246 домов признаны непригодными для проживания. Нужно будет решать вопрос, как людям помогать, обычно это делается через жилищные сертификаты, - рассказал журналистам глава минстроя Владимир Якушев.

В правительстве подготовят постановление, которое позволит обеспечить жильем пострадавших.

Тем временем в пунктах временного размещения находятся 160 человек, 1632 человека получат компенсацию по полной потере имущества - 100 тысяч рублей на каждого.

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