2018-11-02T16:01:43+03:00
Общество

В День народного единства в Краснодаре выступят Олег Майами и Наталия Гулькина

Гуляния развернутся 4 ноября
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В ближайшие выходные в Краснодаре отметят День народного единства. 4 ноября в краевом центре откроют мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Его построили около выставочного комплекса «Экспоград-Юг». В этот день вход для всех желающих будет свободным с 16:00, а музей продолжит работать до 23 часов.

В 16 часов на Пушкинской площади начнется торжественный митинг, а после него на сцене состоится концерт с участием краевых творческих коллективов и приглашенных звезд - солистки группы «Мираж» Наталии Гулькиной и участника шоу «Голос» Олега Майами.

После концерта горожане увидят праздничный фейерверк, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти 250 домов оказались непригодными для жилья после наводнения в Краснодарском крае
В Краснодаре отменили концерт Ольги Бузовой, потому что продали мало билетов
В Краснодарском крае против сочинского мирового судьи возбудили дело за взяточничество
В Отрадненском районе полицейские задержали закладчика наркотиков
В Сочи на мастер-классы приедут спасатели из Армении
Проект развития краснодарской агломерации назван лучшим в ЮФО
Экстремалы устроили тренировку над рекой в центре Сочи и перепугали отдыхающих
В Тбилисском районе во время пожара погибло два человека
В Темрюкском районе полицейские нашли пропавших детей спящими в хозпостройке
Под Новороссийском сгорела птицефабрика
Пилотажная группа «Стрижи» провела репетицию перед выступлением в Краснодаре
Шесть человек выписали из больниц в зоне подтопления в Краснодарском крае
В Краснодаре на улице Буденного запретят парковаться
В Красноармейском районе женщину обвинили в подстрекательстве на убийство
Пострадавшими от паводка в Сочи признаны более тысячи человек