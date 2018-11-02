В День народного единства в Краснодаре выступят Олег Майами и Наталия Гулькина

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-02T16:01:43+03:00

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В ближайшие выходные в Краснодаре отметят День народного единства. 4 ноября в краевом центре откроют мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Его построили около выставочного комплекса «Экспоград-Юг». В этот день вход для всех желающих будет свободным с 16:00, а музей продолжит работать до 23 часов.

В 16 часов на Пушкинской площади начнется торжественный митинг, а после него на сцене состоится концерт с участием краевых творческих коллективов и приглашенных звезд - солистки группы «Мираж» Наталии Гулькиной и участника шоу «Голос» Олега Майами.

После концерта горожане увидят праздничный фейерверк, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.