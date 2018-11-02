Жителя Лермонтово оштрафовали на 250 тысяч рублей за попадание парашютистов на провода
В Туапсинском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении 44-летнего жителя поселка Лермонтово, который катал туристов на парашюте. В сентябре во время одной из поездок, двух клиентов занесло на жилую зону и парашют с тросом столкнулся с линией электропередач.
С травмами после падения пострадавших доставили в больницу. Проверка показала, что у мужчину, который оказывал услуги, не было никаких разрешений, а причиной аварии стало сближение с береговой полосой.
- Суд с учетом позиции государственного обвинителя Туапсинской транспортной прокуратуры назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, - сообщили пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Джубга 22.09.2018 происшествие с парашютистами Видео: Юлия ФОМИНЫХ.
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