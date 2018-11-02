В станице Кабардинской восстанавливают пострадавшие от наводнения школу и детский сад

СЕГОДНЯ 17:02 2018-11-02T17:02:26+03:00

В районе уже расчищено более 1600 домовладений и дворов

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Восстановительные работа идут круглосуточно в пострадавшем от наводнения Апшеронском районе. В станице Кабардинской вода зашла в школу и детский сад. учебные заведения посетил глава региона Вениамин Кондратьев. Он поручил восстановить социальные объекты в ближайшее время.

Как сообщила директор школы Лариса Храмова, уже идет капремонт первого этажа, залита бетонная стяжка. На просушке помещений используют тепловые пушки. Параллельно закупают оборудование, мебель, учебники.

– Основные работы в школе и детском саду должны быть завершены в ближайшее время. Дети должны как можно скорее приступить к занятиям после каникул, – сказал Вениамин Кондратьев.

Всего в Апшеронском районе в результате наводнения подтопило 1216 домов, где живут более 2,6 тысяч человек.