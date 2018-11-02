Вход в музей «Россия – моя история» в Краснодаре будет бесплатным 4 ноября

СЕГОДНЯ 17:39 2018-11-02T17:39:36+03:00

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В Краснодаре 4 ноября состоится открытие мультимедийного комплекса «Россия – моя история». Этот интерактивный музей площадью 7,5 тысячи квадратных метров построили на улице Конгрессной. Его экспозиция состоит из нескольких залов с презентациями и панорамами, посвященных истории нашей страны.

- Студенты, школьники, ветераны, представители общественных организаций получат возможность познакомиться с мультимедийными презентациями, посвященными истории России. В них также будет представлена информация о Краснодарском крае и Краснодаре: исторические панорамы, интересные факты, сведения о выдающихся земляках, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

В день открытия с 16 до 23 часов вход в музей будет бесплатным. С 5 ноября комплекс будет работать во все дни, кроме понедельника и вторника. Стоимость посещения одного зала - 150 рублей.

4 ноября до музея продлят движение несколько автобусных маршрутов - 1,31, 62 и 75.