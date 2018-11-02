2018-11-02T19:44:07+03:00
Общество

Более четырех тысяч жителей Кубани написали «Большой этнографический диктант»

В крае работало 70 площадок
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае присоединились к “Большому этнографическому диктанту” более четырех тысяч человек. Образовательная акция прошла на 70 площадках по всему краю.

Одним из участников диктанта стал советник губернатора Андрей Зайцев. Он выбрал площадку в краснодарском Центре национальных культур.

– Между народами, населяющими Кубань, много общего. Но главное – это общие, мир и дружба, которые мы обязаны беречь, – рассказал советник главы региона.

Диктант состоял из 30 вопросов, 10 из которых были уникальными для каждого региона. На написание давалось 45 минут. В прошлом году диктант написали 1400 кубанцев, а по всей стране - 367 тысяч человек.

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