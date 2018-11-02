В санатории Лабинска ребенок упал на дно бассейна
Группа школьников приехала в санаторий Лабинска из Новокубанского района на каникулах. Учительница привезла ребят в бассейн.
Пока дети купались, один из мальчиков, которому 12 лет, ушел на дно. Его достали сотрудники санатория и вызвали скорую
- В процессе купания 12-летний мальчик оказался на дне бассейна. Ребенка извлекли из воды и доставили в больницу. В настоящее время ему оказывается необходимая помощь. – сообщила сайту «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.
Следователи проверят, как действовали сотрудники санатория, выяснят, как была организована доставка детей из Новокубанска. И только после этого дадут правовую оценку.