В санатории Лабинска ребенок упал на дно бассейна

СЕГОДНЯ 17:12 2018-11-02T17:12:24+03:00

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Группа школьников приехала в санаторий Лабинска из Новокубанского района на каникулах. Учительница привезла ребят в бассейн.

Пока дети купались, один из мальчиков, которому 12 лет, ушел на дно. Его достали сотрудники санатория и вызвали скорую

- В процессе купания 12-летний мальчик оказался на дне бассейна. Ребенка извлекли из воды и доставили в больницу. В настоящее время ему оказывается необходимая помощь. – сообщила сайту «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Следователи проверят, как действовали сотрудники санатория, выяснят, как была организована доставка детей из Новокубанска. И только после этого дадут правовую оценку.