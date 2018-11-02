Гид из Сочи стала одной из лучших в России
Юлия Шаталина завоевала второе место
Юлия Шаталина на работе. Фото: министерство курортов Кубани
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В Ростуризме прошел конкурс, в рамках которого выбирали лучших гидов страны. Всероссийский конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма» проводил Ростуриз. И 2 ноября наградили победителей.
- Экскурсовод из Сочи Юлия Шаталина завоевала второе место в номинации «Лучший гид» - рассказали в министерстве курортов Краснодарского края. -
В прошлом году призером конкурса стала гид из Новороссийска Вероника Шеховцова – тогда она заняла третье место.
Всего же в этом году в конкурсе участвовали 110 специалистов из 40 регионов страны.