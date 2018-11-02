Около 150 кубанцев стали участниками художественного флэшмоба

СЕГОДНЯ 19:12 2018-11-02T19:12:23+03:00

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«Повесть леса» - так назывался плэнер-флэшмоб, на который в горы Апшеронского района приехали школьники, студенты и обычные туристы, которые любят и умеют рисовать. – Всего было около 150 участников. В Апшеронском районе они создали книгу впечатлений об отдыхе в Краснодарском крае. – рассказали сайту «КП»-Кубань» в министерстве курортов региона. Ведь у каждого жителя Кубани есть свои любимые места отдыха. Вот участники плэнера о них и рассказали в своих рисунках, фотографиях, сделанных на месте.

Все участники рисовали картины – то, что видят рядом. Акция эта прошла на кордоне Кош, что в 10 километрах от Апшеронска.

А еще тут прошли мастер-классы, дегустация травяного чая и экскурсия по кордону.