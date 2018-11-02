2018-11-02T21:11:37+03:00
Политика

Губернатор Кубани рекомендовал главе Апшеронского района уйти в отставку

Вениамин Кондратьев после наводнения получил много жалоб от местных жителей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

По итогам наводнения в Краснодарском крае не обошлось без кадровых решений. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил главе Апшеронского района Роману Герману покинуть свой пост.

По словам главы региона, люди не везде получили оповещение, а аварийно-восстановительные работы не были должным образом организованы. Люди подолгу ждали оценочных комиссий, затягивались выплаты компенсаций, о чем местные жители пожаловались Вениамину Кондратьеву.

– Такая работа недопустима. Хозяин или есть, или его нет. Ситуация доказала, что в районе нет хозяина, люди не ощутили помощи главы района. Я предлагаю вам подать в отставку, – обратился глава края к Роману Герману. – Власть в районе должна появиться. Я приму максимальные усилия для того, чтобы вернуть доверие жителей к местной власти.

Восстановительные работы в Апшеронском районе продолжаются. Здесь создан краевой оперативный штаб, куда стянуты силы со всего края.

Роман Герман занимает пост главы Апшеронского района с февраля 2017 года, сменив на посту Андрея Кравченко после инцидента с ковровой дорожкой.

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Краснодарском крае 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани заработала горячая линия психологической помощи для подростков
Около 150 кубанцев стали участниками художественного флэшмоба
Более четырех тысяч жителей Кубани написали «Большой этнографический диктант»
Гид из Сочи стала одной из лучших в России
Вход в музей «Россия – моя история» в Краснодаре будет бесплатным 4 ноября
В санатории Лабинска ребенок упал на дно бассейна
В станице Кабардинской восстанавливают пострадавшие от наводнения школу и детский сад
ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов в полтора раза
Жителя Лермонтово оштрафовали на 250 тысяч рублей за попадание парашютистов на провода
В День народного единства в Краснодаре выступят Олег Майами и Наталия Гулькина
Почти 250 домов оказались непригодными для жилья после наводнения в Краснодарском крае
В Краснодаре отменили концерт Ольги Бузовой, потому что продали мало билетов
В Краснодарском крае против сочинского мирового судьи возбудили дело за взяточничество
В Отрадненском районе полицейские задержали закладчика наркотиков
В Сочи на мастер-классы приедут спасатели из Армении
Проект развития краснодарской агломерации назван лучшим в ЮФО
Экстремалы устроили тренировку над рекой в центре Сочи и перепугали отдыхающих
В Тбилисском районе во время пожара погибло два человека
В Темрюкском районе полицейские нашли пропавших детей спящими в хозпостройке
Под Новороссийском сгорела птицефабрика
Пилотажная группа «Стрижи» провела репетицию перед выступлением в Краснодаре
Шесть человек выписали из больниц в зоне подтопления в Краснодарском крае
В Краснодаре на улице Буденного запретят парковаться
В Красноармейском районе женщину обвинили в подстрекательстве на убийство
Пострадавшими от паводка в Сочи признаны более тысячи человек