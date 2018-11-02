Губернатор Кубани рекомендовал главе Апшеронского района уйти в отставку

2 Нояб. 19:36 2018-11-02T21:11:37+03:00

Вениамин Кондратьев после наводнения получил много жалоб от местных жителей

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По итогам наводнения в Краснодарском крае не обошлось без кадровых решений. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил главе Апшеронского района Роману Герману покинуть свой пост.

По словам главы региона, люди не везде получили оповещение, а аварийно-восстановительные работы не были должным образом организованы. Люди подолгу ждали оценочных комиссий, затягивались выплаты компенсаций, о чем местные жители пожаловались Вениамину Кондратьеву.

– Такая работа недопустима. Хозяин или есть, или его нет. Ситуация доказала, что в районе нет хозяина, люди не ощутили помощи главы района. Я предлагаю вам подать в отставку, – обратился глава края к Роману Герману. – Власть в районе должна появиться. Я приму максимальные усилия для того, чтобы вернуть доверие жителей к местной власти.

Восстановительные работы в Апшеронском районе продолжаются. Здесь создан краевой оперативный штаб, куда стянуты силы со всего края.

Роман Герман занимает пост главы Апшеронского района с февраля 2017 года, сменив на посту Андрея Кравченко после инцидента с ковровой дорожкой.