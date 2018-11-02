На Кубани заработала горячая линия психологической помощи для подростков

СЕГОДНЯ 19:54 2018-11-02T20:07:08+03:00

Ее решили создать в регионе после трагедии в Керчи

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Сразу после трагедии в Керчи, где в политехническом колледже студент расстрелял учеников и преподавателей, а после покончил с собой, на Кубани решили создать новую службу. А именно, горячую линию психологической помощи для детей и подростков. Чтобы ребята могли позвонить по номеру телефона и выговориться. По мнению кубанских властей, такой метод поможет подросткам, нуждающимся в помощи, прийти в себя.

- Горяча линия заработала сегодня, 2 ноября, - сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. - В любое время суток можно воспользоваться и получить ответы на проблемные вопросы, советы и консультации у профессиональных психологов,.

Поговорить с психологами можно по телефонам: 8(861)245-82-82, 8(988)245-82-82.