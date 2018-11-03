На Кубани поезд столкнулся с грузовиком

СЕГОДНЯ 08:04 2018-11-03T08:05:11+03:00

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В Краснодарском крае сегодня в 4 утра между станциями Тимашевская и Ведмидовка поезд столкнулся с грузовиком. По данным управления северо-кавказской железной дороги, грузовик выехал на переезд путей, по которым ехал состав Минск – Адлер.

Машинист успел нажать на тормоза, но столкновения избежать не удалось. В результате столкновения машинист и помощник машиниста, а также водитель автомобиля доставлены в больницу.

15 пассажиров поезда обратились к медикам с жалобами на легкие травмы.

- Из – за случившегося Ожидается задержка пассажирских поездов Адлер – Москва и Екатеринбург - Новороссийск. Движение составов в настоящее время осуществляется по соседнему пути, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СК ЖД.