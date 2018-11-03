В Краснодаре пожарные потушили загоревшийся склад
Возгорание одноэтажной нежилой постройки по улице Гагарина произошло 3 ноября около 2:00.
- Сообщение о пожаре дежурному МЧС в 2:18. Прибывшие на место спасатели оценили, что огонь объял 800 квадратных метров. К месту направили оперативную группу Краснодарского ПСГ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Пожар сумели локализовать в 4:20. К шести часам утра огонь сумели полностью ликвидировать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Всего в ликвидации огня было задействовано 73 человека Фото: соцсети
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