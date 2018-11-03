2018-11-03T10:51:53+03:00
Происшествия

В Краснодаре пожарные потушили загоревшийся склад

Огонь объял 800 квадратных метров
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: instagram.com/ghestkrdФото: instagram.com/ghestkrd
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Возгорание одноэтажной нежилой постройки по улице Гагарина произошло 3 ноября около 2:00.

- Сообщение о пожаре дежурному МЧС в 2:18. Прибывшие на место спасатели оценили, что огонь объял 800 квадратных метров. К месту направили оперативную группу Краснодарского ПСГ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар сумели локализовать в 4:20. К шести часам утра огонь сумели полностью ликвидировать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Всего в ликвидации огня было задействовано 73 человека Фото: соцсети

Всего в ликвидации огня было задействовано 73 человека Фото: соцсети

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