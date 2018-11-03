По факту столкновения поезда и грузовика в Тимашевском районе следователи начали проверку

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-03T11:22:07+03:00

Всего в поезде было 650 пассажиров Фото: соцсети

По результатам они дадут оценку действий машиниста поезда

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Южное следственное управление на транспорте СК России организовало процессуальную проверку по факту столкновения поезда и «КамАЗа» в Тимашевском районе близ хутора Беднягино.

- Проводится процессуальная проверка в отношении машиниста поезда. Следствию предстоит проверить соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК России.

Напомним, в пятом часу утра 3 ноября на перегоне «Тимашевск-Демиовка» 39-летний водитель грузовика выехал на ж/д пути под запрещающий сигнал светофора. Машинист увидел авто, применил экстренное торможение. Поезд существенно замедлился, однако столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП водитель грузовика, а также машинист и помощник машиниста поезда госпитализированы.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в следкоме.