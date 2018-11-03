В Юбилейном микрорайоне Краснодара высадили 16 деревьев

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-03T12:34:37+03:00

На сегодня выполнена половина запланированных работ по созданию аллеи в честь 80-летия Кубани

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На общегородском субботнике в Юбилейном микрорайоне Краснодара жители города вместе с главой администрации высадили 16 деревьев: 10 катальп и 6 туй. Каждое из них около двух метров в высоту.

- На сегодня выполнена половина запланированных работ по созданию аллеи в честь 80-летия Краснодарского края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии краевой столицы. - Строительство идет активными темпами, в том числе в выходные дни.

Катальпа считается одним из самых красивых декоративных деревьев в мире, она адаптирована к климатическим и погодным условиям: выдерживает летнюю жару и холод до -25 градусов.

Если говорить о самой алее, то уже подготовлено для укладки плитки основание набережной вдоль реки, сформирована сосновая аллея, уже завезли для посадки липы и ели, доставили прочные скамьи и столбы для уличных фонарей.

- Всего в процессе благоустройства на аллее высадят 430 новых деревьев, в том числе - 80 сосен высотой более 5 метров, а также 1400 кустарников, - добавили в мэрии.