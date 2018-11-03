Губернатор Кубани поручил предоставить временное жилье людям, чьи дома признаны аварийными в результате наводнения

СЕГОДНЯ 12:22 2018-11-03T12:22:03+03:00

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил предоставить временное жилье людям, чьи дома признаны аварийными или частично пострадали в результате ЧС.

- Благодаря совместным усилиям всего края восстановительные работы в Апшеронском районе идут максимально быстро. Для ликвидации последствий стихии были привлечены 2 800 человек, в том числе мобильные группы из 24 муниципалитетов Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для обследования пострадавших домовладений создано 97 мобильных групп. Специалистами БТИ выявлено 130 пострадавших домов, из которых сегодня 33 признаны непригодными для проживания. Работа межведомственной комиссии будет завершена до середины ноября.