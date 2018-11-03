Гандболистки «Кубани» уступили «Ладе»

СЕГОДНЯ 13:13 2018-11-03T13:13:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Встреча гандболисток «Кубани» и тольяттинской «Лады» прошла в рамках чемпионата России. Для южанок это исторически самая неудобная команда. К примеру, в чемпионате России в последний раз краснодарский коллектив побеждал «Ладу» шесть с половиной лет назад. Единственный за это время триумф случился в рамках Кубка России. А так, к очному поединку команды подошли при 22 подряд победах «Лады» в рамках чемпионата страны.

В этот раз игра ла мяч в мяч. Преимущество уходило то к одной, то к другой команде. Однако «Лада» все же смогла одолеть кубанских спортсменок.

Итоговый счет - 32:34.

- Краснодарки потерпели очередное поражение от «Лады», но играли с ней на равных. Следующая встреча соперниц возможна только в плей-офф, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГК «Кубань».