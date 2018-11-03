В Геленджике проходит самая массовая регата России

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-03T14:21:49+03:00

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География городов участников парусной регаты в Геленджике протянулась от Калининграда до Владивостока. Также в соревнованиях принимают участие представители Белоруссии. Это самая массовая регата России. Всего мероприятие насчитывает более 650 участников.

- Геленджикская регата - соревнования традиционные. В этот раз они проходят уже 28-й раз, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Геленджика.

Для многих эти соревнования – последние крупные в сезоне, а для кого-то – первые в карьере. Специально для начинающих спортсменов в самой безопасной части бухты параллельно с основными гонкам прошли старты класса «В».

Завершится парусная регата 8 ноября. В этот же день будут награждены победители и призеры соревнований.