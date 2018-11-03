2018-11-03T14:41:25+03:00
Общество

В Туапсинский район доставили временный мост из Тулы

Он будет работать, пока не построят новый вместо разрушенного
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: instagram.com/tuapse.vestiФото: instagram.com/tuapse.vesti
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В село Кирпичное, что в Туапсинском районе, доставили механизированный мост. Его привезли тульские спасатели. Сейчас на месте идут инженерные работы по подготовке места установки сооружения. Работают инженеры, делаются расчеты, заходит инженерная техника.

- Переправа предназначена для преодоления препятствий шириной до 40 метров и до трех в глубину. Мост может выдержать транспорт до 60 тонн, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сроки завершения работ не уточняются.

Напомним, 24 октября в Краснодарском крае затопленными оказались 30 населенных пунктов. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе - Апшеронск в селе Цыпка. Также грязе-каменные потоки повредили дороги и железнодорожные пути. Еще были проблемы с водоснабжением и электричеством.

В Туапсинский район доставили временный мост из Тулы Видео: instagram.com/tuapse.vesti.

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