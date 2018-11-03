Кубанские медики завершили вакцинацию населения в зоне наводнения
Врачи Краснодарского рая завершили профилактическую вакцинацию людей, оказавшихся в зоне подтопления. Полезный укол получили 4164 человек, еще 4587 человек профагировано (проведена профилактика против возникновения бактериальных инфекций во время ЧС – Авт). Это 100% от запланированных и подлежащих профилактике заболеваний после подтопления людей.
- Из 32 госпитализированных ранее пациентов в больницах остается 25 человек, среди которых есть один ребенок. Амбулаторная медпомощь оказана 690 пациентам, в том числе 98 детям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Напомним, 24 октября в Краснодарском крае затопленными оказались 30 населенных пунктов. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе - Апшеронск в селе Цыпка. Также грязе-каменные потоки повредили дороги и железнодорожные пути. Еще были проблемы с водоснабжением и электричеством.
Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.
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