Кубанские медики завершили вакцинацию населения в зоне наводнения

СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-03T15:50:34+03:00

Из 32 госпитализированных ранее пациентов в больницах остается 25 человек Фото: Архив "КП"

Прививки получили более 4 000 тысяч человек

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Врачи Краснодарского рая завершили профилактическую вакцинацию людей, оказавшихся в зоне подтопления. Полезный укол получили 4164 человек, еще 4587 человек профагировано (проведена профилактика против возникновения бактериальных инфекций во время ЧС – Авт). Это 100% от запланированных и подлежащих профилактике заболеваний после подтопления людей.

- Из 32 госпитализированных ранее пациентов в больницах остается 25 человек, среди которых есть один ребенок. Амбулаторная медпомощь оказана 690 пациентам, в том числе 98 детям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Напомним, 24 октября в Краснодарском крае затопленными оказались 30 населенных пунктов. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе - Апшеронск в селе Цыпка. Также грязе-каменные потоки повредили дороги и железнодорожные пути. Еще были проблемы с водоснабжением и электричеством.

Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.