2018-11-03T15:50:34+03:00
Общество

Кубанские медики завершили вакцинацию населения в зоне наводнения

Прививки получили более 4 000 тысяч человек
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Из 32 госпитализированных ранее пациентов в больницах остается 25 человекИз 32 госпитализированных ранее пациентов в больницах остается 25 человекФото: Архив "КП"
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Врачи Краснодарского рая завершили профилактическую вакцинацию людей, оказавшихся в зоне подтопления. Полезный укол получили 4164 человек, еще 4587 человек профагировано (проведена профилактика против возникновения бактериальных инфекций во время ЧС – Авт). Это 100% от запланированных и подлежащих профилактике заболеваний после подтопления людей.

- Из 32 госпитализированных ранее пациентов в больницах остается 25 человек, среди которых есть один ребенок. Амбулаторная медпомощь оказана 690 пациентам, в том числе 98 детям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Напомним, 24 октября в Краснодарском крае затопленными оказались 30 населенных пунктов. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе - Апшеронск в селе Цыпка. Также грязе-каменные потоки повредили дороги и железнодорожные пути. Еще были проблемы с водоснабжением и электричеством.

Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

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