В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков

СЕГОДНЯ 16:52 2018-11-03T17:31:24+03:00

На празднике гости также увидели авиашоу и парашютные прыжки

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В Краснодаре отметили юбилей КВВАУЛ им. Серова. В мероприятии приняли участие заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, заслуженный военный летчик РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин, губернатор региона Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, жители и гости города.

– Выпущено сотни летчиков, которые проявили себя, успешно выполняя сложнейшие задачи. Каждый раз доказывая, что воздушно-космические войска – мощный вид вооруженных сил, – сказал заслуженный военный летчик России.

Сегодня на территории аэродрома «Краснодар – Центральный» развернут мобильный комплекс из тех модулей для отбора на военную службу по контракту. Организован стационарный показ авиационной и наземной техники и вооружения. Развернуты две полевые кухни для угощения посетителей «солдатской кашей».

Вишенкой на торте праздника стали авиашоу, парашютные прыжки, а также пролет линейки самолетов и показательные выступления группы высшего пилотажа.

Фото: администрация Краснодарского края

Фото можно посмотреь здесь.