В Краснодаре отметили юбилей высшего военного авиационного училища летчиков
В Краснодаре отметили юбилей КВВАУЛ им. Серова. В мероприятии приняли участие заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, заслуженный военный летчик РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин, губернатор региона Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, жители и гости города.
– Выпущено сотни летчиков, которые проявили себя, успешно выполняя сложнейшие задачи. Каждый раз доказывая, что воздушно-космические войска – мощный вид вооруженных сил, – сказал заслуженный военный летчик России.
Сегодня на территории аэродрома «Краснодар – Центральный» развернут мобильный комплекс из тех модулей для отбора на военную службу по контракту. Организован стационарный показ авиационной и наземной техники и вооружения. Развернуты две полевые кухни для угощения посетителей «солдатской кашей».
Вишенкой на торте праздника стали авиашоу, парашютные прыжки, а также пролет линейки самолетов и показательные выступления группы высшего пилотажа.
Фото: администрация Краснодарского края
Фото можно посмотреь здесь.
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»