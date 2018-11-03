2018-11-03T19:24:09+03:00
Общество

В Краснодаре определены первые 25 финалистов кадрового конкурса «Лидеры Кубани – движение вверх!»

Оценку профессиональных качеств проводили опытные представители из сфер бизнеса
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Определены первые 25 финалистов кадрового конкурса «Лидеры Кубани – движение вверх!» Испытания одного из зональных полуфиналов прошли на площадке комплекса тренировочных залов «Чемпион» в Краснодаре.

Участники прошли образовательные и оценочные модули, а еще деловую игру. Их профессиональные умения и навыки проверяли опытные представители из сфер бизнеса, науки и консалтинга, а также руководители кадровых служб муниципальных образований края.

- Следующие полуфиналы пройдут в Армавире, Краснодаре и Абрау-Дюрсо. На каждом из них также выберут по 25 победителей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации. – 100 финалистов, которые получатся в итоге, примут участие в комплексной проверке знаний.

Участники смогут принять участие в образовательных программах, пройти стажировку в различных организациях края. Кроме того, им будут предоставлены личные консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Конкурсанты получат личный план развития.

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