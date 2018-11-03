В Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-03T18:00:12+03:00

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В Лазаревском районе Сочи зафиксировали землетрясение. Единая геофизическая служба РАН сообщила, что два толчка были зафиксированы в 10 километров севернее поселка Горное Лоо около реки Шахе в горно-лесистой местности. Толчки произошли на глубине 10 километров. Их магнитуда составила 3,5.

Никаких повреждений в результате сейсмоактивности не зафиксировано. Погибших и пострадавших нет.

А в это время в Геленджике проходит самая массовая регата России. География городов участников парусной регаты в Геленджике протянулась от Калининграда до Владивостока. Также в соревнованиях зарегистрированы представители Белоруссии. Это самая массовая регата России. Всего мероприятие насчитывает более 650 участников.