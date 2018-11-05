2018-11-05T09:49:39+03:00
Общество

На Кубани День народного единства отметили 84 тысячи человек

Только в Краснодаре на празднике собралось 12 тысяч горожан
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Жители Кубани отметили День народного единства массовыми гуляниями. Во всех городах и районах Краснодарского края отгремели фестивали, спортивные марафоны и концерты. На праздник пришли около 84 тысяч жителей региона.

В Краснодаре мероприятия прошли на площади имени А.С. Пушкина. Здесь организовали торжественный митинг и концерт «Россия объединяет». На нем собралось 12 тысяч горожан.

– Сегодня в Краснодарском крае проживают представители более сотни национальностей и этнических групп, - сказал председатель правления Центра национальных культур Василий Чанба. - Для всех нас независимо от национальности и вероисповедания, этот праздник стал символом единения народа, бесконечной преданности и любви к своей Отчизне.

Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Для краснодарцев и гостей города выступили творческие кубанские коллективы, среди которых ансамбль казачей песни «Криница», Кубанский Духовой оркестр и шоу-театр «Премьера».

- Подарком для зрителей стало также выступление Натальи Гулькиной и Олега Майами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города.

СПРАВКА «КП»

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

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