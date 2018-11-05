На Кубани День народного единства отметили 84 тысячи человек
Жители Кубани отметили День народного единства массовыми гуляниями. Во всех городах и районах Краснодарского края отгремели фестивали, спортивные марафоны и концерты. На праздник пришли около 84 тысяч жителей региона.
В Краснодаре мероприятия прошли на площади имени А.С. Пушкина. Здесь организовали торжественный митинг и концерт «Россия объединяет». На нем собралось 12 тысяч горожан.
– Сегодня в Краснодарском крае проживают представители более сотни национальностей и этнических групп, - сказал председатель правления Центра национальных культур Василий Чанба. - Для всех нас независимо от национальности и вероисповедания, этот праздник стал символом единения народа, бесконечной преданности и любви к своей Отчизне.
Фото: krd.ru
Для краснодарцев и гостей города выступили творческие кубанские коллективы, среди которых ансамбль казачей песни «Криница», Кубанский Духовой оркестр и шоу-театр «Премьера».
- Подарком для зрителей стало также выступление Натальи Гулькиной и Олега Майами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города.
СПРАВКА «КП»
День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.