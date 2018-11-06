Сотрудники ГК АСК и жильцы квартала «Премьера» провели субботник

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-06T12:14:50+03:00

Почти 200 человек приняли участие в нем

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«Премьера» в Краснодаре. Организатором выступил застройщик комплекса – группа компаний АСК, к ее сотрудниками присоединились и жильцы домов.

Участники субботника провели уборку во дворах и высадили более 30 кустарников и деревьев. Пока родители работали под музыку, их детей развлекали аниматоры, завершилось мероприятие чаепитием.

«Нам важно, что происходит с домами после окончания строительства и передачи их в руки управляющей компании. Нашей главной целью является не только строительство домов, но и обеспечение максимально комфортных условий для проживания», - прокомментировал первый заместитель генерального директора Алексей Яровой.

Субботник в ЖК "Премьера"

Он отметил, что ежеквартальное проведение таких субботников станет теперь традицией в АСК.

Жилой квартал «Премьера» находится в микрорайоне Гидростроителей. Комплекс будет состоять из семи 19-этажных домов. На сегодня заселены три литера, до конца 2018 года планируется сдать в эксплуатацию еще один дом. На территории «Премьеры» имеются прогулочные зоны, спортплощадки, современный скейт-парк, автостоянка, супермаркет и другие объекты инфраструктуры.

В целом ГК АСК возводит около 420 тыс. кв. метров жилья. В ближайшие месяцы планируется запустить еще несколько проектов, в том числе в новых для застройщика локациях.