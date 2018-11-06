«Кизляр» и «Сыктывкар» прибыли в Новороссийск

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-06T13:51:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Пограничные сторожевые судна «Кизляр» и «Сыктывкар» причалили в новороссийском порту. В ближайшее время их задействуют в охране границ в Черном и Азовском морях.

- Корабли оснащены артиллерийским вооружением и быстроходными бортовыми катерами. Их можно использовать в момент чрезвычайных ситуаций. Также сторожевые судна снабжены всем необходимым для жизни в течение 30 дней. На борту есть запас топлива, воды и продовольствия. Благодаря этому экипаж корабля может месяц непрерывно нести службу в акватории, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.