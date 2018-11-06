5 автомобилей VOLVO V40 CROSS COUNTRY - 5 победителей

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-06T16:24:52+03:00

Каждый желающий мог зарегистрировать чек из магазинов OZ МОЛЛ и получить заветный купон на участие

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20 028 ЧЕЛОВЕК! 85 428 ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КУПОНОВ! – сами за себя говорящие итоги акции «OZ дарит VOLVO».

4 ноября состоялся долгожданный финал самого нашумевшего мероприятия #ozдаритvolvo – акция, о которой на протяжении 4 месяцев говорил весь Краснодар! Каждый желающий мог зарегистрировать чек из магазинов OZ МОЛЛ и получить заветный купон.

Более 12 000 человек OZ МОЛЛ собирал каждые две недели, по воскресеньям, с 9 сентября по 4 ноября. Пять раз на главной сцене разыгрывался один из пяти автомобилей VOLVO V40 CROSS COUNTRY, а также 10 невероятных подарков от любимых магазинов OZ МОЛЛ. Всего было разыграно 49 подарочных сертификатов и тур «Weekend в Петербурге» с проживанием в дизайнерских апартаментах от Ginza Hotels & Apartments.

Самый узнаваемый светский ведущий - Александр Мамин Сибиряк, на протяжении всех пяти розыгрышей согревал осенние вечера своими шутками, и виртуозно находил победителей вместе с помощниками. Давайте вспомним всех победителей:

Фото: администрация OZ МОЛЛ Краснодар

9 сентября первым обладателем новенького автомобиля VOLVO VO V40 CROSS COUNTRY багрового цвета стал Штельмах Евгений Александрович, 35 лет, житель Краснодара, со счастливым номером купона 37131

23 сентября второй автомобиль красного цвета был разыгран с первой попытки и достался обладателю счастливого купона с номером 42444 Калмыкову Дмитрию Николаевичу, г. Краснодар.

7 октября третий автомобиль - и на этот раз белого красавца выиграла очаровательная участница с номером купона 22581 Калакуток Наталья Александровна, Северский район, п. Черноморский.

21 октября компактный хэтчбек синего цвета, с мужественным дизайном выиграл участник с номером купона 32936 Павлюк Владимир Владимирович.

4 ноября , счастливым обладателем на розыгрыше пятого автомобиля стал Голубов Александр Сергеевич с номером купона 72084. Сам победитель из Туапсе и на розыгрыш заехал случайно, так как возвращался домой из командировки. Также у нашего победителя 3 ноября родилась дочь, а 5 ноября он отметил свой день рождения.

Финальное мероприятие, завершающее акцию #ozдаритvolvo посетили почётные гости – Президент компании Volvo Cars Russia Майкл Мальмстен и Генеральный директор компании «Техно Темп» - Сафонов Андрей Анатольевич, после торжественной речи они вручили паспорта транспортного средства всем победителям розыгрыша.

Все мероприятия сопровождали лучшие артисты Краснодарского края, каждый привнёс особенную атмосферу, кавер группа MANIAC и MAVA Music, солистки Диана Вартаньянц и НЕ Катюша. Торжественно открыли мероприятие 4 ноября неподражаемые TOP BIT, одним из своих лучших номеров барабанного шоу «Сафари -Дуо», а INSIGMA ослепила всех своим сиянием.

Фото: администрация OZ МОЛЛ Краснодар

OZ МОЛЛ благодарит всех партнеров мероприятия, которые помогали и поддерживали акцию на протяжении четырех месяцев!

Генеральный партнер: Volvo Car Кубань

Партнеры: Техно-Темп, радио DFM

При поддержке: ресторанов «Грузинские Каникулы», «Голый Повар», «IL Патио», «Оригами»; детских развлекательных центров «Минополис», «Маугли», «Карамелька»; кафетериев «DONUTS&COFFEE» и «Cosmic Latte»; магазинов «Geox», «Strellson», «Toska Blu», «Tamaris», «Henderson», «Седьмое Небо», «HOFF», «AP Home», «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и сети отелей Ginza Hotels &Apartments.