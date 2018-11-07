Тематический трамвай «Читайкин» начнет курсировать по улицам Краснодара

7 Нояб. 13:50 2018-11-09T14:26:37+03:00

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В краевой столице появится «Читайкин» - тематический трамвай. Он будет возить пассажиров по маршруту №4.

В 13:30 с территории Восточного трамвайного депо 8 ноября состоится торжественный выход общественного транспорта на линию. Организаторы подготовили праздник с участием ростовых кукол и литературных персонажей. Викторины с призами ожидают детей-пассажиров.

Трамвай «Читайкин» будет отличаться не только внешним оформлением, но и внутренним содержаниемФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

«Читающий трамвай» - это одно из мероприятий совместного социального проекта Централизованной библиотечной системы Краснодара и КТТУ. Он призван привлечь детей и их родителей в библиотеки, повысить интерес к чтению.

- Трамвай «Читайкин» будет отличаться не только внешним оформлением, но и внутренним содержанием. В салонах покажут социальные ролики о библиотеках и чтении, литературных новинках, видео-уроки по русскому языку, расклеят плакаты и памятки о библиотечных услугах, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Это второй подобный трамвай, первый был запущен по маршруту № 5 в 2016 году.