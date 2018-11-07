Под Краснодаром загорелся склад

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-07T14:41:46+03:00

Информации о пострадавших пока нет.

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О возгорании стало известно 7 нобяря в 13:01. В станице Старокурсунской воспламенился склад.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- В 13:02 к месту пожара направлены силы и средства МЧС России, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Известно, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

В ликвидации тушения пожара участвуют 20 пожарных и пять единиц техники.

Информации о пострадавших пока нет.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- На место направлены служба пожаротушения и оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, - добавляют в ведомстве.

«Комсомолка» следит за развитием событий.