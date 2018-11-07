Под Краснодаром загорелся склад
О возгорании стало известно 7 нобяря в 13:01. В станице Старокурсунской воспламенился склад.
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
- В 13:02 к месту пожара направлены силы и средства МЧС России, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Известно, что площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.
В ликвидации тушения пожара участвуют 20 пожарных и пять единиц техники.
Информации о пострадавших пока нет.
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
- На место направлены служба пожаротушения и оперативная группа Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, - добавляют в ведомстве.
«Комсомолка» следит за развитием событий.
Горит склад в станице Старокорсунской Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю..
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