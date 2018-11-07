«Ростелеком» в Адыгее поддержал День народного единства и Всероссийскую акцию «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-07T15:56:42+03:00

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«Ростелеком» выступил партнером торжеств в честь Дня народного единства и Всероссийской акции «Ночь искусств» в Майкопе.

Площадка компании

Александр Черкашин, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «На праздник День народного единства и Всероссийскую акцию «Ночь искусств» мы вышли всем коллективом, потому что такие мероприятия объединяют и несут мощный позитивный заряд. Работа площадок компании была организована так, чтобы они были комфортны и интересны и для взрослых, и для детей».

Юрий Аутлев, министр культуры Республики Адыгея: «Ростелеком» регулярно поддерживает культурно-массовые мероприятия в Адыгее, социально активная позиция компании в регионе хорошо известна и достойна уважения. И в этот раз компания сделала праздник более интересным и ярким, создав увлекательные площадки, работа которых была организована в симбиозе новых технологий и современного искусства».