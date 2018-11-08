В Сочи появился огромный арт-объект

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-08T10:25:42+03:00

Он является одним из самых больших на юге страны

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В тоннеле на территории курорта «Роза Хутор» завершилась работа по созданию крупного граффити.

Краснодарский клуб Stenaclub около двух недель создавал арт-объект. Площадь сооружения составила 900 кв. м. Ребята использовали 1300 баллонов краски.

На стенах тоннеля изображены пейзажи и животные Сочинского национального парка.

- Входы обрамляют сова с одной стороны и олень - с другой. По ходу продвижения видно переход от зимы к весне и из лета в осень, по пути встречается стая волков, лисица, тур и семейство медведей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили представители стрит-арт клуба.

Увидеть арт-объект можно, выезжая с канатной дороги «Волчья скала» и трассы Тритон.

Стоит отметить, что сноубордисты и горнолыжники проезжают тоннель на скорости и проводят в нем всего несколько секунд. Спортсмены не должны останавливаться, чтобы сфотографировать граффити, поэтому желающим запечатлеть арт-объект нужно воспользоваться камерой, которая приспособлена для съёмки в условиях агрессивной окружающей среды и движения.