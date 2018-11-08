Кубанское руководство МВД встретилось с семьями погибших сотрудников полиции

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-08T15:47:10+03:00

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Сегодня в честь Дня памяти павших при исполнении долга правоохранителей в Краснодаре пришел прием. На него пригласили родственников погибших сотрудников полиции. В настоящее время на территории Краснодара живет 65 семей, чьи родные и близкие погибли при исполнении служебного долга.

Встреча прошла в университете МВД. Мероприятие открыли молебном, потом присутствующие возложили цветы к памятному обелиску.

- Подвиги, доблестные поступки и деятельность погибших вспоминаются не только в День памяти, а семьям таких сотрудников Управление всегда готово оказать всевозможную помощь, - обратился к присутствующим полковник полиции Дмитрий Остапенко.

- По завершению мероприятия семьям погибших правоохранителей вручили цветы и ценные подарки, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» рассказали сотрудники УМВД России по Краснодарскому краю.