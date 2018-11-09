Полицейские вручили юным кубанцам паспорта

СЕГОДНЯ 13:43 2018-11-09T13:43:58+03:00

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В Приморско-Ахтарском районе прошла праздничная встреча: сотрудники отдела МВД и местная администрация вручили подросткам их первые паспорта.

- Начальник отделения миграции Андрей Кузнецов выдал ребятам их документ, а глава района Максим Бондаренко пожелал им уважать историю своей малой Родины, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также свои паспорта получили шестеро школьников Ейского района. Документы им выдали сотрудники местной полиции. Правоохранители обратили внимание ребят на то, что с получением паспорта они могут реализовывать права и обязанности, предусмотренные Конституцией.