В аэропорту Краснодара из-за плотного тумана задержали 17 рейсов

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-10T08:53:50+03:00

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На кубанскую столицу вновь опустился плотный туман. Видимость на взлетно-посадочной полосе краснодарского аэропорта плохая - около 200–500 метров. Из-за этого 17 рейсов задержаны.

Согласно онлайн-табло, восемь самолетов не могут вылететь в Москву, еще три - в Санкт-Петербург. Кроме того, задержаны международные рейсы в Дубай, Тбилиси, Анталью, Стамбул.

По данным на 08:40.

Кроме того, задерживаются пять авиарейсов из Москвы, по одному - из Екатеринбурга, Дубая и Стамбула.

- При этом в течение ночи шесть самолетов из задержанных совершили посадку на запасных аэродромах в Сочи, Минеральных водах, Ростове-на-Дону и Трабзоне, - сообщают "КП" - Кубань" в пресс-службе воздушной гавани Краснодара. - С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

Ожидается, что в течение дня расписание войдет в норму. Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта или в справочной службе по номеру +7 (800) 331-19-91.

А тем временем, автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах и не забывать о включении фар.