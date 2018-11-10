В Краснодаре в поселке Лорис на субботнике посадили 55 деревьев

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-10T12:07:36+03:00

Здесь появилось по 10 дубов, сосен, елей, катальп, рябин и пять берез

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В поселке Лорис заканчивают благоустраивать участок, объединяющий 14 многоквартирных домов. Общая площадь территории - девять гектаров.

В субботу, 10 ноября, местные жители вышли на субботник. Вместе они убрали мусор, высадили 55 деревьев, которые украсили центральную площадку и территорию вдоль домов. Здесь появилось по 10 дубов, сосен, елей, катальп, рябин и пять берез.

- Правильное решение - делать комплексное благоустройство больших территорий, когда преображается целый квартал из 10—15 домов, - сказал глава города Евгений Первышов. - Получается современная парковая территория, где можно будет с комфортом отдохнуть и провести время детям и взрослым.

После субботника мэр Краснодара вместе с председателем правления местного ТСЖ осмотрел территорию, где ведутся работы. Большая их часть уже выполнена.

Фото: krd.ru

- На спортплощадках сделали травмобезопасное покрытие, установили часть оборудования, столбы регулируемого освещения со светодиодными лампами, - рассказывают в администрации Краснодара.

Сейчас рабочие заканчивают асфальтировать проезд и укладывать плитку на тротуарах.

На центральной площадке уже смонтировали детский игровой комплекс «Фрегат» — один из самых больших и современных в Краснодаре.

- Это уличная открытая игровая площадка для детей от шести лет, выполненная в виде корабля, - говорят в мэрии. - Длина каждого «борта» более 22 метров, ширина - 13,2 метров.

Так что ребятне есть, где разгуляться.