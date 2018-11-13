В ДТП на заснеженной трассе в Каневском районе погибли три человека

СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-13T12:05:57+03:00

Еще один пострадавший доставлен в больницу

Изменить размер текста: A A

На большей части Кубани в ночь на 13 ноября выпал первый снег. Осложненные погодные условия стали причиной десятков ДТП на дорогах. Одно из них унесло жизни троих человек.

На трассе «Каневская - Привольное» Каневского района столкнулись три автомобиля – ВАЗ-2115, грузовой HYUNDAI и бортовая «Газель».

- Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 7:50. На место выехала оперативно-следственная группа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария унесла жизни троих человекФото: предоставлено очевидцем

Как рассказали «КП-Кубань» очевидцы происшествия, «Газель» выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ.

В аварии погибли три человека – 42 и 62-летние мужчины и 58-летняя женщина, еще один 56-летний пассажир «Лады» с травмами доставлен в больницу.

В полиции начали проверку по факту ДТП и выясняют все причины и обстоятельства трагедии.

Сотрудники ГИБДД предупреждают об опасных погодных условиях на дорогах края и напоминают, что выезжать на дороги без зимней резины недопустимо.