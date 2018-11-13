В ДТП на заснеженной трассе в Каневском районе погибли три человека
На большей части Кубани в ночь на 13 ноября выпал первый снег. Осложненные погодные условия стали причиной десятков ДТП на дорогах. Одно из них унесло жизни троих человек.
На трассе «Каневская - Привольное» Каневского района столкнулись три автомобиля – ВАЗ-2115, грузовой HYUNDAI и бортовая «Газель».
- Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 7:50. На место выехала оперативно-следственная группа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Авария унесла жизни троих человекФото: предоставлено очевидцем
Как рассказали «КП-Кубань» очевидцы происшествия, «Газель» выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ.
В аварии погибли три человека – 42 и 62-летние мужчины и 58-летняя женщина, еще один 56-летний пассажир «Лады» с травмами доставлен в больницу.
В полиции начали проверку по факту ДТП и выясняют все причины и обстоятельства трагедии.
Сотрудники ГИБДД предупреждают об опасных погодных условиях на дорогах края и напоминают, что выезжать на дороги без зимней резины недопустимо.
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