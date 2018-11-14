Краснодарцы при покупке квартиры отдают предпочтение спальным районам

СЕГОДНЯ 11:51 2018-11-14T11:52:47+03:00

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«Разнообразие концепций строящихся объектов приводит к тому, что фактически, нашими покупателями является все население страны. Традиционно, жители Краснодара и края занимают подавляющий процент от общего числа покупателей, - рассказал заместитель генерального директора по маркетингу компании Денис Сериков. - В ходе проведенного исследования мы выяснили, что краснодарцы отдают предпочтение домам, расположенным в тихих и экологически чистых районах города».

Популярностью у горожан, по его словам, пользуются жилые комплексы «Спортивный парк» и «Марсель». Доля жителей Краснодара среди покупателей квартир в этих проектах достигает 70%. Такой выбор горожане объясняют расположением комплексов в тихом и спокойном районе, также покупателей привлекают доступные цены на квартиры в этих ЖК. В настоящее время первые литеры ЖК «Марсель» уже введены в эксплуатацию, первые два дома «Спортивного парка» планируют сдать в течение ноября 2018 года. Основные покупатели квартир в этих комплексах - люди в возрасте 30-40 лет, но высока и доля покупателей старше 50-ти лет (20%).

Среди будущих жильцов жилого комплекса «Маршал», строительство которого идет в Фестивальном микрорайоне, доля покупателей из районов Краснодарского края существенно меньше. «В этом проекте доля жителей Краснодара составляет 87%, это значительно больше, чем по другим объектам, - поделился Денис Сериков. - Средний возраст покупателя достаточно зрелый. В основном это люди в возрасте 30-40 лет, но существенна и доля поколения 41-50 лет».

Жилой квартал "Спортивный парк"

Покупатели из других районов Краснодарского края предпочитают микрорайон Гидростроителей, на жителей региона приходится треть сделок в возводимых здесь жилых комплексах АСК «Мелодия», «Ясный», Fresh и «Премьера». «Покупатели наиболее часто отмечают хорошее расположение этих проектов - в развитом спальном районе города со всей необходимой инфраструктурой. При выборе нашего нового проекта ЖК Fresh для покупателей имеет значение расположение дома на живописном берегу реки Кубань. Вторая важная причина покупки – акционные предложения, рассрочки и привлекательная цена. Достаточно часто покупатели отмечают качество строительства, им нравится красивый и благоустроенный двор уже сданных в эксплуатацию домов ЖК «Премьера», - отметил Денис Сериков.

Покупателями квартиры в жилых комплексах АСК в микрорайоне Гидростроителей являются в основном женщины в возрасте от 30 до 50 лет.

Новый проект застройщика – «Дом на Школьной» – пользуется максимальным спросом у молодых семей без детей или с маленькими детьми. Объект находится на комфортном расстоянии от центра столицы Кубани и от стадиона «Краснодар» с сопутствующими объектам досуга, именно это и привлекает молодую целевую аудиторию.

Главными факторами успеха продаж в ЖК «Мечта», согласно результатам исследования, стали удачные планировки и расположение в развитом районе. В непосредственной близости от дома находятся два детских сада и современная школа. Покупателями квартир в этом комплексе, как правило, становятся люди в возрасте 30-40 лет и семейные пары с 1-2 детьми.

В целом, как показал анализ структуры сделок, наибольшее количество продаж в жилых комплексах АСК приходится на две возрастные группы: 30-32 и 45-47 лет. В последний год также наблюдается рост сделок в молодой возрастной категории 25-30 лет.